München/Neubiberg - Ein junger Mann war am Dienstagabend mit seinem Fahrrad auf der Äußeren Hauptstraße in Neubiberg unterwegs in Richtung S-Bahnübergang. Als er sich den Gleisen näherte, schaltete die Ampel auf Rot. Er hielt aber nicht an, sondern wechselte lediglich die Straßenseite, um die Halbschranke zu umfahren. Trotz fast geschlossener Schranken und Rotlicht überquerte er die Gleise. Diesen Fehler musste er auf der anderen Seite angekommen allerdings schwer büßen: Die Halbschranke dort war gerade dabei sich zu senken als er darunter hindurchfahren wollte.