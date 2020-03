München - In Bayern werden jeden Tag etwa 2.000 Blutkonserven benötigt. Jede Einzelne kann bis zu drei verletzte oder kranke Menschen retten. Doch in Corona-Zeiten hat die Bereitschaft vieler Bayern, Blut zu spenden, zuletzt stark abgenommen. Nicht so drastisch wie in Nordrhein-Westfalen, wo sich besonders viele Menschen mit dem Coronavirus infiziert haben. Doch auch in Bayern wird das Blut knapp.