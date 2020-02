Rote Rosen, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Nika ist fest entschlossen, mit Conors Hilfe an Karneval einen weiteren Punkt auf ihrer Bucket-List abzuhaken, doch dieser hat es in sich. Benedikt ist außer sich, als er Jakob die Hälfte seines Bauunternehmens Huber-Bau zusprechen muss. Wird die Firma am Bruderkrieg zugrunde gehen? Jana lernt die Schattenseiten des Mutterdaseins kennen, als Leni aufgrund des geplatzten Konzerts sauer auf ihre Eltern ist.