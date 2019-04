Unfall in der Altstadt: Verursacher flüchtet ins Tal

Der Unfallverursacher hingegen blieb unverletzt - und ergriff nach dem Zusammenstoß kurzerhand die Flucht in Richtung Tal. Ein Zeuge, der die Szenen verfolgt hatte, nahm daraufhin die Verfolgung auf und schilderte den Vorfall bei der Polizeiinspektion in der Altstadt. Dank der Personenbeschreibung konnten die Beamten den 37-Jährigen innerhalb kürzester Zeit am Marienplatz festnehmen. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aufgrund seines laut Polizei verwirrten Zustandes ins Krankenhaus gebracht. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass er vor seiner Fahrt eine Kräutermischung konsumiert hatte.