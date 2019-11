Rot trifft Braun Fades Kastanienbraun? So bekennt der Herbstklassiker Farbe

Schimmer mit Ombré-Highlights

Wer sich jedoch noch nicht so ganz an das rötliche Braun herantraut, kann sich dank dieses Trends erst einmal langsam an die Haarfarbe herantasten: Der Ombré-Style lebt von einem harmonischen Zusammenspiel zwischen Naturhaarfarbe und rot-braunen Nuancen in den Längen. Damit das Ergebnis möglichst natürlich wirkt, sollten harte Übergänge unbedingt vermieden werden.