Ross kehrt ans Set zurück David Schwimmer kann "Friends"-Reunion kaum abwarten

Mit der Rolle als Ross Geller in der Kultsitcom "Friends" (1994-2004) gelang David Schwimmer (53) der große Coup in seiner Karriere. Jetzt wird er mit seinen Kollegen Jennifer Aniston (51), Courteney Cox (56), Lisa Kudrow (56), Matt LeBlanc (52) und Matthew Perry (50) ein Wiedersehen feiern: Der Streamingdienst HBO Max plant ein Special zur Kultserie, bei dem der Cast in Szenen und Interviews zu sehen sein soll. Im Interview mit "E!News" plauderte Schwimmer nun über das anstehende Comeback am "Friends"-Set.