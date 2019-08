Rosins Restaurants, Der Zoowärter, ... TV-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, kabel eins, Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!, Gastrosoap

Wenige Gäste, langweiliges Essen und keine Motivation? Wenn Zwei-Sterne-Koch Frank Rosin in einem Restaurant anpackt, glänzen hinterher nicht nur die Gläser, sondern im Bestfall auch die Bilanzen. Nur einige Kilometer entfernt von Frank Rosins Heimat betreibt Manuela Stein das Meson Mallorquin. Mit spanischen Tapas möchte sie zusammen mit ihrem Sohn Pascal ihre Gäste auf eine Reise nach Mallorca schicken - aber wer hier auf Urlaubsgefühle hofft, hat weit gefehlt. Die technischen Mängel in der Küche, das finanzielle Desaster und private Probleme bringen den Sternekoch an den Rand seiner Kräfte. Wird er Mutter und Sohn mit ihrem Restaurant retten können?