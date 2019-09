Rosenkrieg vs. Kindersegen Bald ein Sechsfach-Dad: Der erstaunliche Wandel des Alec Baldwin

Rosenkrieg in aller Öffentlichkeit

Anfang des Jahres 2001 gab das einstige Traumpaar Baldwin-Basinger die Trennung nach sieben Ehejahren bekannt. Die Scheidung wurde 2002 vollzogen. Die beiden trennten sich nicht im Guten, was vor allem die gemeinsame Tochter, Ireland Baldwin (23), zu spüren bekam. Das Mädchen geriet zwischen die Fronten, was in der berühmt-berüchtigten Veröffentlichung einer Voicemail-Nachricht vom Vater an die Tochter gipfelte. "Ein unhöfliches, rücksichtsloses, kleines Schwein", hatte er die damals Elfjährige im Jahr 2007 wutentbrannt genannt.