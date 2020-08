Rosen, Gurke, Kokosnuss Duftende Abkühlung: Bodysprays ganz einfach selbst machen

Blumig: Rosen oder Lavendel mit Vanille

Als Basis für das blumig duftende Bodyspray dient erkalteter Vanilletee. Diesen in eine Sprühflasche geben und mit drei Tropfen ätherischem Rosen- oder Lavendelöl anreichern. Die Flasche verschließen, im Kühlschrank aufbewahren und vor jedem Gebrauch gut schütteln. Da ätherische Öle auf empfindlicher Haut Reizungen verursachen können, sollte die Verträglichkeit des Bodysprays zunächst in der Armbeuge getestet werden. Später das Produkt lediglich am Körper anwenden, nicht im Gesicht.