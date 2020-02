Rose McGowan äußerte Kritik Bereut Natalie Portman ihren Statement-Auftritt bei den Oscars 2020?

Hollywood-Star Natalie Portman (38, "Black Swan") hat mit ihrem Outfit bei der Oscar-Verleihung am vergangenen Sonntag für Aufsehen gesorgt. Ihr schwarzes Dior-Cape war mit Namen jener Regisseurinnen bestickt, deren "unglaubliche Arbeit" in Portmans Augen "nicht anerkannt wurde". 2020 war in der Oscar-Kategorie "Beste Regiearbeit" keine einzige Frau nominiert.