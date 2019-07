Rosamunde Pilcher, War Dogs, ... TV-Tipps am Sonntag

In "Rosamunde Pilcher: Nie wieder Klassentreffen" (ZDF) kommen bei einem Abi-Jubiläum lang gehütete Geheimnisse ans Licht. Bei "Promi Shopping Queen" (VOX) sind Neon-Outfits gefragt. Und Captain America trifft in "The Return of the First Avenger" (RTL) auf den mysteriösen Winter Soldier.