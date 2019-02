Rosamunde Pilcher, Kitchen Impossible... TV-Tipps am Sonntag

Mit "Rosamunde Pilcher: Die Braut meines Bruders" (ZDF) erinnert das ZDF an die verstorbene Star-Autorin. Tim Mälzer tritt bei "Kitchen Impossible" (VOX) gegen den österreichischen Sternekoch Max Stiegl an. In "Django Unchained" (ProSieben) nimmt ein ehemaliger Sklave Rache an seinen Peinigern.