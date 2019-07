Romantischer Antrag am Strand "Modern Family"-Star Sarah Hyland ist verlobt

Sarah Hyland (28, "Modern Family") und ihr Freund Wells Adams (35) sind verlobt. Die frohe Botschaft verkündeten die beiden auf Instagram. Hyland postete eine Reihe von Bildern, die das Paar am Strand zeigen. Wells hält darauf auf Knien um die Hand der Schauspielerin an, die ihr Glück offenbar kaum fassen kann. Überglücklich halten sie den Verlobungsring in die Kamera und versinken in einem innigen Kuss.