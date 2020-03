Romantik trotz Krisen-Zeiten? Wie übersteht meine Beziehung die Quarantäne?

Gemeinsam beschäftigen

Paare sollten sich derzeit unbedingt gemeinsam beschäftigen. So könne es jetzt sinnvoll sein, den Keller aufzuräumen, Steuererklärungen zu machen und Küchen- und Kleiderschränke auszumisten - Dinge, die man schon lange einmal tun wollte. Daneben sei es aber auch wichtig, sich der besseren Hälfte zu widmen. "Die Nähe zum eigenen Partner zu intensivieren, ist aus mehreren Gründen gerade jetzt wichtig. Da wir momentan angehalten sind, so viel Distanz wie möglich zu anderen Menschen zu halten, ist die Nähe zum Partner umso wichtiger. Durch Berührungen und Kuscheln schüttet unser Gehirn Oxytocin aus, dieses Hormon beruhigt, entspannt und aktiviert eine unserer aktuell wichtigsten Ressourcen: Urvertrauen."

Darüber hinaus sollte es aber auch möglich sein, Dinge für sich zu tun. In kleinen Wohnungen kann das jedoch sehr schwierig werden. Wendel empfiehlt: "Einen Plan machen und genau überlegen: was machen wir zusammen, wann und wie trennen wir uns, so dass jeder auch seinen Freiraum hat. Hier braucht es Rücksichtnahme, Teamspirit und klare Regeln. Das gilt natürlich ganz besonders für Paare mit Kindern."