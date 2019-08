Unfall bei Anzing: Autofahrer ist flüchtig

"Spuren am Unfallort deuten auf einen Audi 100 (Erstzulassung 1995, eingetragene Farbe grau) als Verursacherfahrzeug hin", so die Polizei. Das Fahrzeug dürfte demnach an der Front starke Beschädigungen aufweisen. Am Unfallort stellten die Beamten Teile der Beleuchtungsverglasung, des Kühlers sowie ein Kennzeichen sicher.