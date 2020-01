Rollen klar verteilt Heiner Lauterbach und Ehefrau Viktoria: Wer hat zu Hause das Sagen?

Heiner Lauterbach (66) und Ehefrau Viktoria (47) haben im Interview in der aktuellen Ausgabe des Magazins "turi2 edition" über ihre Rollen- und Aufgabenverteilung gesprochen. "Bei uns ist es ganz einfach: Jeder tut das, was er am besten kann", erklärt Viktoria Lauterbach und fügt hinzu: "Ich manage Heiner schon seit vielen Jahren. Ich liebe Zahlen, deshalb landet alles Kaufmännische auf meinem Tisch. Heiner ist eher der kreative Kopf."