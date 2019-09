Rolle in US-Serie "The Outpost" Lilli Hollunder: "Es ist schwer den Soap-Stempel wieder loszuwerden"

Mit der mittlerweile eingestellten Adelssoap "Verbotene Liebe" wurde Lilli Hollunder (33) bekannt. Doch nach ihrem Ausstieg blieben die großen Rollenangebote aus. "Es ist schwer den Soap-Stempel wieder loszuwerden", erklärt sie spot on news. Aktuell ist die Ehefrau von Ex-Nationaltorhüter René Adler (34) in der zweiten Staffel der US-Serie "The Outpost" (immer donnerstags um 21 Uhr auf SYFY und auf Abruf verfügbar) zu sehen. "In diesem Jahr habe ich zwei internationale Serien gedreht und bin endlich ein Stück weitergekommen", freut sich die Schauspielerin. Wie es mit ihrer Karriere weitergeht und wie sehr ihr Mann sie dabei unterstützt, erklärt sie im Interview.