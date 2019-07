Rolle in "Stranger Things" "Sie ist der Knaller!" Ethan Hawke ist stolz auf Tochter Maya

Maya studierte Schauspiel an der berühmten Juilliard School in New York - allerdings erst nach langem Zögern: "Ich sträubte mich ein wenig dagegen, weil es eine Familientradition war, bis ich merkte, dass es mich super glücklich macht und es das ist, was ich am besten kann", erzählte die 20-Jährige dem Magazin "WWD". In der Science-Fiction-Mysteryserie "Stranger Things" spielt sie ein Teenagermädchen, das 1985 als Eisverkäuferin arbeitet und in die Abenteuer der Jugend-Clique gerät.