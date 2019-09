Rolle in Staffel drei Marilyn Manson spielt in "American Gods" mit

Schockrocker Marilyn Manson (50) stand schon mehr als einmal für eine TV-Serie vor der Kamera. So hatte er etwa Gastauftritte in "Californication", "Sons of Anarchy" und "Salem". Bald kehrt er auf den kleinen Bildschirm zurück. Wie "Deadline" exklusiv meldet, hat er in der dritten Staffel von "American Gods" eine Rolle übernommen.