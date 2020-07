Rolle im Spotify-Podcast "SUSI" "Tatort"-Star Almila Bagriacik hat Angst vor Siri

In dem Tech-Thriller, der vor allem Sprachassistenten in den Blick nimmt, leiht Bagriacik der Hauptrolle Sara ihre Stimme. Sie selbst steht Siri und Co. skeptisch gegenüber, wie sie im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verrät. "Ich benutze keinen Sprachassistenten, weil mir das Angst macht."