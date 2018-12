Rolle im Film "Greed" James Blunt geht unter die Schauspieler

Der Film, in dem der Sänger auftreten soll, heißt "Greed" und ist ein satirischer Streifen über die Superreichen, Regie führt Michael Winterbottom (57). Das Projekt, für das Blunt bereits Szenen gedreht haben soll, hat der Sänger offenbar gut ausgewählt: "Er ist bekannt für seinen selbstironischen Humor, insbesondere durch seine witzigen Bemerkungen bei Twitter, also hat er die Chance genutzt, in einer Komödie zu spielen", so die nicht näher genannte Quelle weiter. In dem Film soll auch Isla Fisher (42) mitwirken, deren Ehemann Sacha Baron Cohen (47) war laut "Sun" eigentlich für die Hauptrolle gesetzt, verließ das Projekt aber wieder.