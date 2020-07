Wie sehr taugt Gold tatsächlich als Krisen- und Inflationsschutz?

In US-Dollar gerechnet hat Gold seit Anfang des 20. Jahrhunderts – also in den vergangenen knapp 120 Jahren – pro Jahr im Durchschnitt knapp vier Prozent an Wert gewonnen. Damit dürfte die Inflation in diesem Zeitraum in etwa ausgeglichen worden sein. Ob man allerdings in den aktuellen Zeiten, in denen es praktisch gar keine nennenswerte Inflation gibt und auch alles für anhaltend niedrige Inflationsraten spricht, überhaupt einen Inflationsschutz braucht, sei mal dahingestellt. Beim Krisenschutz ist die Analyse deutlich schwieriger. Nicht in allen Krisen ist der Goldpreis gestiegen. Man denke nur an die Anfangszeit der globalen Finanzkrise im Herbst 2008 oder an die Spätphase der europäischen Staatsschuldenkrise. In diesen Zeiten ist der Goldpreis sogar gesunken.