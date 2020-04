Wie in Neuhausen: In der Wendl-Dietrich-Straße liegt die älteste Jugendherberge Münchens, in der 62.000 Übernachtungen im Jahr gezählt werden. An das Gebäude von 1929 mit dem denkmalgeschützten und markanten Portal, wird gerade ein futuristischer Anbau gesetzt, mit Eingang am Winthirplatz. Baukosten: 31 Millionen Euro.