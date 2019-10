Röntgenbild via Twitter Lady Gaga gibt nach Bühnensturz endgültig Entwarnung

Jetzt meldete sich die Sängerin via Twitter zu Wort und gab damit endgültig Entwarnung. Zu einem Röntgen-Bild, das ihre Hand zeigt, die sie zum offiziellen Tauchzeichen für "Ich bin OK!" formte, schrieb sie: "Wenn sie fast den kompletten Körper röntgen müssen... Einfach Tanzen. Alles wird in Ordnung sein."