Röllchen, Muffins und Co. Welt-Nutella-Tag: Vier einfache Rezepte für Schoko-Fans

Den Rand vom Toastbrot abschneiden und mit einem Nudelholz über die Scheiben rollen, bis sie sich in eine Art dünnen Teig verwandelt haben. Danach die Scheiben mit Nutella bestreichen. Die Bananen in dünne Scheiben schneiden und gleichmäßig auf alle vier Scheiben verteilen. Die Toastbrote anschließend zusammenrollen. Eier und Milch in einer Schüssel verquirlen. In einer Pfanne die Butter erhitzen, die Toaströllchen in die Ei-Milch-Mischung tunken und in die Pfanne geben. Von beiden Seiten braun anbraten und anschließend auf einem Küchenkrepp abtropfen lassen.