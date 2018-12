Rockmusiker hat seine Rituale Ozzy Osbourne: Jeden Tag zwei Eisbecher und Sport

Eis gibt's auch im Krankenhaus

Im Oktober musste der Sänger einige Konzerte absagen und sich stattdessen ein paar Tage lang in einem Krankenhaus in Los Angeles behandeln lassen. Er hatte sich eine lebensbedrohliche Infektion am rechten Daumen zugezogen. Der Zeitung "The Daily Star" erklärte er damals, dass wohl eine fehlerhaft durchgeführte Maniküre ihn beinahe das Leben gekostet hätte. "Das Lustige ist, sie glauben, ich hätte es von einer Maniküre bekommen!", so Osbourne. Die Ärzte hätten ihm gesagt, dass die Infektion bereits in seinen Blutkreislauf gelangt war und er hätte sterben können. Ein Foto, das er aus der Klinik postete, zeigte ihn dann mit einem Eis in der gesunden Hand.