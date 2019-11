Robyn Crawford packt aus Hatte Whitney Houston eine Liebesbeziehung mit ihrer besten Freundin?

Schwer verliebt in Eddie Murphy?

In ihrem Buch spricht Crawford auch über Houston und Eddie Murphy (58). Obwohl die Sängerin ihren späteren Ehemann Bobby Brown (50) schon kannte, habe sie sich damals mehr für den Schauspieler interessiert, heißt es in Auszügen aus dem Buch, die "People" veröffentlichte. Aber an den war angeblich nur schwer heranzukommen. Einmal habe er sie versetzt und Houston sei am Boden zerstört gewesen, heißt es von Crawford. Allerdings meldete sich Murphy demnach am Morgen des 18. Juli 1992 bei der Sängerin, am Tag ihrer Hochzeit mit Bobby Brown: Er habe angerufen, "um ihr zu sagen, dass sie einen Fehler macht", behauptet Crawford, aber Houston ließ sich offenbar nicht abhalten. In der Ehe mit Brown soll sich der Star immer weiter von seiner Umgebung isoliert haben.