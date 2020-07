Für Mobileye-Manager Johann Jungwirth sind die Tests "ein wichtiger Schritt zur globalen Abdeckung". Die in Israel beheimatete Firma will im Jahr 2022 einen komplett automatischen Robotaxi-Service in Jerusalem starten. Der Zeitpunkt für den Start eines solchen Dienstes in Deutschland hänge vor allem von der gesetzlichen Grundlage ab, so Jungwirth.