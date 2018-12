In einem Bericht des "kicker" hat Präsident Robert Reisinger nun neue Spekulationen über einen Umzug ins Olympiastadion entfacht. "Wenn wir so eine Lösung wie in Leipzig finden würden, so ein Stadion im Stadion: Das hätte was. Da wäre ich dafür", sagte Reisinger in der Montagsausgabe des Fußballfachblattes.