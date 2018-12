Robe von Giambattista Valli Jennifer Lopez: Mehr Glamour geht nicht

Bei der Premiere ihres neuen Films "Manhattan Queen" war sie nicht zu übersehen: Jennifer Lopez (49, "Ain't Your Mama") erschien in einem pinkfarbenen Tüllkleid, das in einer riesigen Schleppe auslief. Die ärmellose Designerrobe von Giambattista Valli war an der Taille enger gefasst, der weite Rüschenrock endete hoch oberhalb der Knie. So kamen auch die Beine der Schauspielerin und Sängerin voll zur Geltung.