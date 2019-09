Rob Harts Roman soll verfilmt werden "Der Store": Diese düstere Zukunft soll nach Hollywood kommen

Darum geht's in "Der Store"

Der Roman spielt in nicht allzu ferner Zukunft in den USA. Das Land spürt die Folgen des Klimawandels, Städte sind wie ausgestorben. Nur das Unternehmen Cloud wächst. Geleitet wird die Firma vom milliardenschweren Geschäftsmann Gibson Wells, der bald an Krebs sterben wird, und deshalb eine Reihe von Blog-Einträgen verfasst, in denen er über seine Vision und Philosophie spricht.