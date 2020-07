Omer Klein Trio bei Rivertone

Grenzenlos – so beschreibt die New York Times die Musik des isrealischen Jazz-Pianisten und Komponisten Omer Klein. Der Weltstar gastiert am Sonntag, 19. Juli, beim Open-Air-Wochenende des Rivertone-Festivals auf der Bühne des Straubinger Tiergartens mit seinem Trio. Klein lebte in New York City, trat auf zahlreichen internationalen Festivals auf, wie dem Jazz Baltica, und dürfte vielen aus dem Fernsehen bekannt sein: 3sat und ZDF zeigen seine hochkarätigen Konzerte.