Rita Ora, Ashton Kutcher und weitere Keith Flint ist tot: Stars trauern um den Sänger von The Prodigy

Der britische Rapper und Sänger Example (35, "Show Me How to Love") nennt Keith Flint ebenfalls ein "Vorbild". Er postete ein Bild von sich mit dem verstorbenen Musiker, das während eines Festivals in Tschechien aufgenommen wurde. The Prodigy spielte damals als Headliner, Example trat als Voract auf. "Das hat mir so viel bedeutet", schreibt der 35-Jährige zu dem gemeinsamen Schnappschuss. "Ein absoluter Gentleman."