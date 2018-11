München - Der 29-Jährige war verdächtig entspannt, als er kürzlich in Pullach in der Hans-Keis-Straße in eine Verkehrskontrolle geriet. Weil der Mann erweiterte Pupillen hatte und auch sonst wirkte, als stünde er unter Drogen, baten ihn die Beamten zu einem Schnelltest. Der 29-Jährige schien sich auf den Test merkwürdigerweise regelrecht zu freuen. Er hatte es, wie die Polizei in Grünwald vermerkte, sogar besonders eilig, eine Urinprobe abzugeben.