Rindersalami und Grillgemüse Capital Bra bricht mit Tiefkühlpizza alle Rekorde

Eine halbe Million Pizzen seien innerhalb der ersten Verkaufswoche an die Märkte ausgeliefert worden - das habe es laut einer aktuellen Pressemitteilung von Universal Music noch nie in Deutschland gegeben. Es könne wegen der hohen Nachfrage derzeit zu vereinzelten Engpässen kommen. Man produziere die Tiefkühlpizza mittlerweile in Sonderschichten und erwarte, dass bis Ende des Monats eine Million Exemplare ausgeliefert werden.