Riesen-Zoff um CSD-Aktion CSU attackiert Grüne: "Da wurde eine Grenze überschritten"

München - Zum Start der Parade blockierten mehrere Aktivisten den Wagen der CSU. Weil, so die Grüne Jugend auf Facebook, "eine Partei, die Geflüchtete ertrinken lässt, sich über Abschiebungen in den Tod freut und immernoch gegen die Ehe für alle kämpft, auf dem CSD München nichts verloren hat. Der heuchlerische Auftritt der CSU wurde deshalb blockiert." Die Sitzblockade hielt den Lkw des Bundesverband Lesben und Schwule in der Union (LSU) minutenlang auf.