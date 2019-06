Kaum da, schon so richtig angezählt – das gibt es in dieser Form wohl nur bei den Löwen in München. Ziemlich exakt eineinhalb Jahre hat es gedauert, ehe der Mehrheitseigner nun Finanzchef Scharold endgültig in Frage stellte. Und zwei Jahre nach dem in der Stadt sogenannten schwarzen Freitag, dass "Münchens große Liebe", so der Slogan, wieder tief im Chaos versinkt. Der Ismaik-Rundumschlag – und was dieser für die Sechzger bedeutet. Eine AZ-Analyse.