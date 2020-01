"Nach dem düsteren Kinojahr 2018 hielt das vergangene Jahr einige Lichtblicke bereit: Gleich zu Beginn strömten Millionen Menschen ins Kino, um den Jungen zu sehen, der an die frische Luft muss. Trotz Badewetter zündeten in den Sommermonaten gleich mehrere Blockbuster an der Kinokasse. Und ein Systemsprenger hat sich vom Nachwuchsfilm zum deutschen Oscar-Beitrag katapultiert. Ein Hochschulabschlussfilm mit einem solchen Erfolg bei Publikum und Kritik ist ein besonders hoffnungsvolles Zukunftsversprechen!" schreibt Dr. Thomas Negele, Präsident der Spitzenorganisation der Filmwirtschaft e.V. (SPIO).