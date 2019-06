Aber passt denn auch die Infrastruktur?

Frederic Mann: Wir stellen fest: Die Menschen, die sich für Taufkirchen entschieden haben, finden hier einen neuen Mikrokosmos und haben meist keine Ambitionen mehr ihre Zeit in der Stadt zu verbringen, was für sie vorher undenkbar schien. Was sich zunächst für manche als eine Kompromisslösung anfühlt, bestätigt sich in kürzester Zeit als richtige Entscheidung. Die Gemeinde wächst, aber sie explodiert nicht. Das Wachstum erfolgt gesteuert, begleitet vom Ausbau der Infrastruktur. Hier gibt es Angebote für jede Generation, darunter selbstverständlich auch Kitas und Schulen. Auch die Einkaufsmöglichkeiten und die Gastronomie sind sehr gut. So entsteht gerade in unmittelbarer Nähe zu den Riegerhöfen ein Vollsortimenter mit Bäcker und Café, den man in 2 Minuten zu Fuß erreicht.

Was bietet der 2. Bauabschnitt?

Christian Matzke: Der 2. Bauabschnitt besteht aus vier Punkthäusern. Die teilweise umlaufenden Gärten und Terrassen erlauben es, Morgensonne und Abendsonne zu genießen und zugleich ins Grüne zu schauen. Aufgrund der optimalen Belichtung und der weitläufigen Innenhöfe, sind die Wohnungen sehr hell. Die großzügigen Dachgeschosswohnungen mit bis zu über 3 Metern Raumhöhe und teilweise mit Kaminanschluss sowie auch alle anderen Wohnungen im Areal, erreicht man schwellenlos von der Tiefgarage über einen Aufzug. Die insgesamt 53 Wohnungen bieten mit Wohnflächen von bis zu 150 m² ausreichend Platz und lassen keine Wünsche offen.

Eine ganz konkrete Frage: Eine vergleichbare Wohnung in München und in Taufkirchen - wie sieht da der Preisvergleich aus?

Frederic Mann: Wenn wir von vergleichbarer Lage und Wohnqualität ausgehen, liegt der Quadratmeterpreis in Taufkirchen um etwa 30-40 Prozent unter dem Preis in der Stadt München. Bei Wohnungen im Dachgeschoss sogar bei über 50%. Das bedeutet, dass Sie diese Summe entweder bei gleicher Größe einsparen oder dass Sie die Möglichkeit haben, mehr Wohnraum zu erwerben.

Wie sehen Sie die Kaufpreisentwicklung im Landkreis

Frederic Mann: Die Entwicklung der Kaufpreise macht auch vor dem Landkreis nicht halt. Wir liegen in Taufkirchen bei Kaufpreisen, die der stetigen Entwicklung der Infrastruktur und dem Ausbau der Nahversorgung Rechnung tragen. Unsere Käufer sind teilweise aus München traumatisiert und freuen sich, dass Sie gute Qualität in toller Lage zu einem finanzierbaren Preis gefunden haben.

Wie viel kostet eine Wohnung im 2. Bauabschnitt

Christian Matzke: Der 2. Bauabschnitt liegt preislich etwas über dem 1. Bauabschnitt. Eine 4 Zimmer Wohnung mit über 120m² Wohnfläche liegt dann schon bei mehr als 900.000€, was unter anderem der hochwertigen Bauweise und sehr guten Ausstattung geschuldet ist. Wir legen viel Wert auf Qualität, deshalb haben wir uns z.B. auch dazu entschieden, keine Duplex-Stellplätze zu bauen, sondern ausschließlich Einzelstellplätze. Aufgrund der hohen Nachfrage steht in Kürze auch eine Kaufpreiserhöhung für den 1. Bauabschnitts bevor.

Was ist bei der Auswahl der richtigen Immobilie wichtig?

Frederic Mann: Lage, Lage, Lage: Wichtig ist, dass man beim Erwerb der eigenen Immobilien besonderen Wert auf die Lagequalität legt. Direkt an Bahntrassen oder vielbefahrenen Straßen oder unmittelbar im Anschluss an Gewerbegebiete würde ich nicht empfehlen. Die Größe der einzelnen Zimmer sollte nicht zu klein sein, eine 3 Zimmer Wohnung sollte auch Platz zum Leben bieten. Gleichzeitig sollten die Ausstattung und der erste Eindruck stimmen. Dann noch ein erfahrener Bauträger und eine ruhige Gegend und Sie können gut schlafen.

Wie sieht die Anbindung und Infrastruktur Taufkirchens aus

Christian Matzke: Da sind einmal in unmittelbarer Umgebung eine geschätzte Freizeitregion sowie die Nähe zu München und den umliegenden Gemeinden. Über die A8 ist man ist schnell in den Alpen oder an den Seen. Zum Flughafen kommt man über die A99 ebenfalls schnell. Aber auch wirtschaftlich kann sich der südliche Landkreis München sehen lassen: Er zählt zu den Spitzenstandorten für die Wirtschaft. Ein Beispiel für ein erfolgreiches Miteinander von Forschung, Wissenschaft und Wirtschaft ist hier die Zusammenarbeit der Bundeswehr-Universität und dem Ludwig Bölkow-Campus in Taufkirchen/Ottobrunn. Da bleiben keine Wünsche offen.

Zum Schluss: Sprechen Sie mit den Riegerhöfen in erster Linie Eigennutzer oder Kapitalanleger an

Christian Matzke: Der Bedarf an Ein- bis Zwei-Zimmerwohnungen macht die Riegerhöfe auch für Kapitalanleger interessant. Die Möglichkeit möblierter Vermietung ist nicht zuletzt mit Blick auf die Wirtschafts-Region in südlichen Landkreis interessant. Der Mietmarkt in der unmittelbaren Umgebung ist leergefegt, es fehlt auch an 3- und 4- Zimmerwohnungen zur Miete. Auch in diesem Segment kann der Erwerb einer Kapitalanlage interessant sein. Die größeren Wohnungen mit den offenen Wohnküchen werden von Eigennutzern geschätzt. Sie bieten ideale Lebensräume für Familien sowie für eine langfristige Lebensplanung.

Individuellen unverbindlichen Besprechungstermin vereinbaren

Der Erwerb Ihrer eigenen Immobilie gehört zu den wichtigsten Entscheidungen, die Sie im Leben treffen. Deshalb legen wir größten Wert darauf, Sie sachkundig und verantwortungsbewusst zu beraten. Gerne informieren wir Sie bei einem persönlichen Gespräch in unserem Vertriebsbüro direkt am Baugrund, während der Öffnungszeiten oder vereinbaren Sie jederzeit einen individuellen Termin:

RIEGERWEG 12

82024 TAUFKIRCHEN

ÖFFNUNGSZEITEN

DI. 17.00 - 19.00 UHR

DO. 17.00 - 19.00 UHR

FR. 17.00 - 19.00 UHR

SA. 10.00 - 13.00 UHR

IHR KONTAKT ZU KWAG / RIEGERHÖFE:

Web: www.riegerhoefe.de

Tel: 089 15 701 214

E-Mail: RIEGERHOEFE@KWAG.DE