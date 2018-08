Markt Indersdorf - Eine S-Bahn der Linie S2 ist am Donnerstag kurz vor 14 Uhr an einem unbeschrankten Bahnübergang in Ried bei Markt Indersdorf mit einem Auto zusammengestoßen. Die 62-jährige Fahrerin aus Röhrmoos wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Durch den Aufprall wurde der Kia der 62-Jährigen etwa 50 Meter weit in das angrenzende Feld geschleudert. Die Frau wurde eingeklemmt und musste aus dem Wrack geschnitten werden.