Rick Okon übernimmt für Stefan Konarske Wer ist der Neue an der Seite von Faber und Bönisch?

Das Vierer-Gespann in Dortmund bekam am Sonntagabend im "Tatort: Tod und Spiele" ein neues Mitglied. An der Seite von Faber (Jörg Hartmann, 49), Bönisch (Anna Schudt, 44) und deren Assistentin Dalay (Aylin Tezel, 34) ermittelt nun auch Polizeihauptkommissar Jan Pawlak (gespielt von Rick Okon), der in der 11. Folge "Tollwut" - die im Februar ausgestrahlt wurde - bereits als verdeckter Ermittler in seine neue Rolle eingeführt wurde.