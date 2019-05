Richtige Zeremonie im Juni Zoë Kravitz hat heimlich geheiratet: Wer ist der Mann an ihrer Seite?

Bekannt aus "Nocturnal Animals"

Karl Glusman ist ebenfalls Schauspieler. Er und Kravitz sind seit 2016 ein Paar. Glusman wurde in New York geboren und zog später mit seiner Familie in die Nähe von Portland. Der Schauspieler ist deutsch-irischer Abstammung. Er nahm bereits am College Kurse und lernte später am William Esper Studio in New York.