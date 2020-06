Richtig oder riskant? "Game of Thrones"-Star Sophie Turner nimmt schwanger an Protesten teil

Die oftmals friedvollen aber teils auch eskalierenden Anti-Rassismus-Proteste in den USA nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd halten weiter an. In den vergangenen Tagen haben sich zahlreiche Prominente für die Proteste ausgesprochen und sind auch selbst mit auf die Straße gegangen. Sie wollen unter anderem die "Black Lives Matter"-Bewegung unterstützen und auf weitverbreiteten Rassismus in der Gesellschaft hinweisen. Die britische Schauspielerin Sophie Turner (24), vor allem bekannt als Sansa Stark aus dem Fantasy-Epos "Game of Thrones", und ihr Ehemann Joe Jonas (30) haben sich ebenfalls den Protesten angeschlossen - und das, obwohl Turner wohl hochschwanger ist.