Staatsanwalt fordert viereinhalb Jahre Haft

Ohne Erfolg. Geht es nach der Staatsanwaltschaft, muss Besim B. (62, Name geändert) mindestens viereinhalb Jahre ins Gefängnis. Der 62-Jährige war in München und Raubling (bei Rosenheim) in sechs Häuser eingebrochen. Seine Verteidiger glauben, dass eine solche Strafe zu hoch wäre und fordern, ihm nicht mehr als dreieinhalb Jahre Haft aufzubrummen.