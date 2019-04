Vorsorgevollmacht als Königsweg

Die Betreuungsrichter sehen sich dort die Situation an, hören die Betroffenen und müssen dann entscheiden, ob ihnen ein Betreuer und wenn ja, welcher zur Seite gestellt wird. In 38 Prozent der Fälle wird das ein Familienmitglied sein. Ist das nicht möglich oder ratsam, übernehmen zumeist Rechtsanwälte oder andere Berufsbetreuer diese Aufgabe. Für die Justiz auch ein Kostenfaktor: 15,4 Millionen Euro wurden 2018 an Betreuervergütung ausgezahlt.