Rezept für Allergiker-Kuchen Pinks Sohn leidet an "ziemlich schlimmen" Lebensmittelallergien

"Hey zusammen, [...] ich wollte mit euch ein Rezept für einen veganen, glutenfreien Kirschkuchen ohne Eier teilen", erzählt US-Sängerin Pink (40, "What About Us") in einem Clip bei Instagram. Darin verrät sie auch direkt den Grund für ihre Rezeptidee, "denn mein lieber Junge Jamo hat ziemlich schlimme Lebensmittelallergien, wie sich herausstellt." Gemeint ist natürlich ihr Sohn Jameson (3), den sie zusammen mit Motocrossfahrer Carey Hart (44) hat. Das Paar hat zudem noch Tochter Willow (8).