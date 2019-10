Gericht entscheidet: Containern ist Diebstahl

"Wir wollten das Bayerische Oberste Landesgericht von unserer Auffassung überzeugen, dass mit dem Wegwerfen von Lebensmitteln in die Mülltonne das Eigentum an ihnen aufgegeben wird. Mit der Revision haben wir uns den Freispruch erhofft. Doch auch das Revisionsgericht sah von einer Eigentumsaufgabe ab", teilten die beiden Frauen am Montag mit, nachdem das OLG die Revision verworfen hatte. Dieser Beschluss sei eine große Ernüchterung, schreiben sie.