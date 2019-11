"Revenge", "Penny Dreadful" und Co. Diese Serienklassiker bekommen einen Neuanstrich

Eine weitere Klassiker-Neuauflage steht mit dem Reboot von "Walker, Texas Ranger" (1993-2001) ins Haus. "Walker" soll mit dem "Supernatural"-Star Jared Padalecki (37) als Hauptdarsteller an die Erfolge des Originals mit Chuck Norris (79) anknüpfen. "Lizzie McGuire" (2001-2004) möchte es hingegen mit der Original-Hauptdarstellerin Hillary Duff (32) probieren. Die einstige Teen-Sitcom soll Lizzies Leben in New York im Alter von etwa 30 Jahren zeigen. Mit "The Saints of Newark" wird es zudem ein Spin-off der Mafia-Serie "Die Sopranos" (1999-2007) geben.