Münster - In Münster sind am Samstag mehrere Menschen gestorben, als ein Auto in eine Menschenmenge fuhr. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums gibt es nach jetzigem Informationsstand vier Tote. Darunter sei auch der mutmaßlicher Täter, der einen Kleintransporter in eine Menschenmenge gelenkt haben soll. Der Mann hatte sich nach Angaben der Polizei noch in dem Wagen erschossen. Die Zahl der verletzten Personen wird mit etwa 30 angegeben. Laut Rheinische Post handelte es sich bei dem Fahrzeug um einen Lkw vom Typ Kastenwagen. Das hatte die Spekulationen genährt, dass es sich um einen Anschlag handeln könne. Zudem ist laut Polizei ein verdächtiger Gegenstand gefunden worden. Deshalb sei der Tatort weiträumig abgesperrt worden, sagte ein Polizeisprecher am Samstag in Münster. Um was für einen Gegenstand es sich handele und ob davon eine Gefahr ausgehe, müsse nun geklärt werden.