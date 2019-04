München - Bei einem Vierbeiner in Not kennen viele Hundebesitzer kein Halten mehr und bringen sich bei Rettungsversuchen oft selbst in Gefahr. Als am Mittwoch Mittag ein Hund nach einem Sprung in die Isar durch die starke Strömung auf die Insel unterhalb der Reichenbachbrücke getrieben wurde, behielt die Halterin in ihrer Sorge einen kühlen Kopf und alarmierte die Münchner Feuerwehr.